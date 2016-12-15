Оптимизировать работу сриптов для Google PS, Поправить верстку, Исправить отображение страницы контакты(сделать раздельно) и добавить еще пару текстов. В целом работы часов на 5. Детальное описание всего задания сможете ...
Надо сверстать и залить на хостинг мини сайт с яндекс кассой
Нашел дизайн и сделал из него себе псд yadi.sk/i/iKm4ropP33b5rS – там почти все идет одной картинкой кроме некоторых надписей и иконок так что работы не много
мне надо
1) сверстать – как в псд – что картинкой то картинкой что в псд текстом то текстом и тд) ну только например к лид форме кнопку можно самому сделать чтобы был ховер
2) настроить чтобы заявки шли на мой мейл который есть в дизайне
только немного вид предайте этому сообщению (которое придет на мейл)
3) но все начиналось только ради вот этого – yadi.sk/i/GFSLO4ox33bCkm
по этой кнопке переход на другую страницу
которая будет ЯНДЕКС КАССОЙ
письмо от яндекса тут – www.evernote.com/shard/s5...
тут есть все что нужно для того чтобы ее установить
главное не забыть мои идентификаторы поставить
4) добавить кнопку «договор оферты» возле яндекс кассы с чек боксом (чтобы типа ставили что ознакомлены – вообщем как здесь чтобы было – kireenko.by/pay.html
ссылка на сам договор оферты – yadi.sk/i/5XsfZI5Z32nKcj
вообщем страничка оплаты должна быть как kireenko.by/pay.html только фон можете закрасить в какой нить цвет из главной страницы
ну вот я тут немного посмотрел и попорбовал сразу рассказать – yadi.sk/i/ez8ibtUd33bGhN
Требования:
1) Надо сделать максимум завтра
2) первая страница не очень важна – а вот вторую если можно то в адаптиве бы сделать чтобы с телефона было удобно платить (если это возможно)
3) ваш скайп
4) оплата в конце
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