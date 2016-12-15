Нужен специалист по Opencart 2, который сможет поправить и внести правки в дизайн в превью карточки на сайте. Срочно нужен ответственный человек, способный выполнить задание к вечеру.
Верстка+программинг и добавить контент через админ.часть
Оптимизировать работу сриптов для Google PS, Поправить верстку, Исправить отображение страницы контакты(сделать раздельно) и добавить еще пару текстов.
В целом работы часов на 5.
Детальное описание всего задания сможете получить при личном обращении.
После принятия задания, все будет описано в рабочей области.
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!Обязательные требования:
Работу нужно начать в день принятия задания, не нужно попеременно делать кучу других задач по сторонним проектам.
Выполнить максимально быстро и находится в онлайне. Ориентируйтесь на время по GMT +6
Очень важно! Затягивать со сдачей нельзя, максимум со всеми правками работа должна быть выполнена на 3-ий день после принятия задания.
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