Верстка+программинг и добавить контент через админ.часть

Оптимизировать работу сриптов для Google PS, Поправить верстку, Исправить отображение страницы контакты(сделать раздельно) и добавить еще пару текстов.

В целом работы часов на 5.

Детальное описание всего задания сможете получить при личном обращении.

После принятия задания, все будет описано в рабочей области.

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!Обязательные требования:

Работу нужно начать в день принятия задания, не нужно попеременно делать кучу других задач по сторонним проектам.

Выполнить максимально быстро и находится в онлайне. Ориентируйтесь на время по GMT +6

Очень важно! Затягивать со сдачей нельзя, максимум со всеми правками работа должна быть выполнена на 3-ий день после принятия задания.