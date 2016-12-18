Адаптивная верстка по PSD

Страница, которую нужно сверстать: https://symu.co/mkvwcz.sl

ТЗ на верстку: http://goo.gl/E7rDDW

Результат верстки нужно интегрировать в общий архив верстки (к остальным сверстанным страницам) - доступ будет предоставлен.

Сроки

Сдать верстку 100% готовую до 20:00 по Москве 16.12.2016,

Внести правки до 20:00 по Москве 17.12.2016.

Сроки могут быть продлены в случае задержек заказчика с приемкой и отписке по правкам.

Все исходники и материалы для верстки будут выданы сразу после создания сделки.