Адаптивная верстка по PSD

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка104 просмотра

Страница, которую нужно сверстать: https://symu.co/mkvwcz.sl

ТЗ на верстку: http://goo.gl/E7rDDW

Результат верстки нужно интегрировать в общий архив верстки (к остальным сверстанным страницам) - доступ будет предоставлен.

Сроки

Сдать верстку 100% готовую до 20:00 по Москве 16.12.2016,

Внести правки до 20:00 по Москве 17.12.2016.

Сроки могут быть продлены в случае задержек заказчика с приемкой и отписке по правкам.

Все исходники и материалы для верстки будут выданы сразу после создания сделки.

8 лет назад
Melonor
Олег 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$30
2 дня
Заказывал адаптивную верстку. Качество работы отличное. Скорость тоже. Цены приемлемые. Даже не смотря на мою требовательность и щепетильность справился Олег и его напарница Анна превосходно! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, четкая задача, моментальная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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