Нужен специалист по Opencart 2, который сможет поправить и внести правки в дизайн в превью карточки на сайте. Срочно нужен ответственный человек, способный выполнить задание к вечеру.
Адаптивная верстка по PSD
Страница, которую нужно сверстать: https://symu.co/mkvwcz.sl
ТЗ на верстку: http://goo.gl/E7rDDW
Результат верстки нужно интегрировать в общий архив верстки (к остальным сверстанным страницам) - доступ будет предоставлен.
Сроки
Сдать верстку 100% готовую до 20:00 по Москве 16.12.2016,
Внести правки до 20:00 по Москве 17.12.2016.
Сроки могут быть продлены в случае задержек заказчика с приемкой и отписке по правкам.
Все исходники и материалы для верстки будут выданы сразу после создания сделки.
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