CSS стили в HTML-верстке

Необходимо подготовить несколько стилей, которые можно добавлять в html код текста и использовать в новостях, заметках. К примеру, выделение цитат, горизонтальные и вертикальные линии, другое (может, есть каталог таких стилей).

В последствии мы можем через html вставлять эти символы при написании новостей (таким образом разнообразим внешний вид заметки).

У нас сайт на битриксе и в данном случае речь, видимо, идет о создании сниппета, в который мы можем вставлять текст