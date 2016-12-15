Доработка CSS фреймворка

Требуется доработать CSS-фреймворк (чистый, без less, ssas и проч.) с множеством кастомных js-плагинов (все заточено под Drupal).

Требуется помощь в доработке и доведению CSS до идеала с тестированием в браузерах. Есть регламент разработки, все процессы прописаны.

После разработки потребуется поддержка и внедрение фреймворка на новых проектах. Работы много, интересной.

Требуется опытный верстальщик, хорошо понимающий html+css+js, аккуратно использующий html5 и css3 с пониманием, что это и чем может обернуться.

Опыт работы с bootstrap, 960gs, blueprint приветствуется.