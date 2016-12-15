Нашел дизайн и сделал из него себе псд yadi.sk/i/iKm4ropP33b5rS – там почти все идет одной картинкой кроме некоторых надписей и иконок так что работы не много мне надо 1) сверстать – как в псд – ...
Доработка CSS фреймворка
Требуется доработать CSS-фреймворк (чистый, без less, ssas и проч.) с множеством кастомных js-плагинов (все заточено под Drupal).
Требуется помощь в доработке и доведению CSS до идеала с тестированием в браузерах. Есть регламент разработки, все процессы прописаны.
После разработки потребуется поддержка и внедрение фреймворка на новых проектах. Работы много, интересной.
Требуется опытный верстальщик, хорошо понимающий html+css+js, аккуратно использующий html5 и css3 с пониманием, что это и чем может обернуться.
Опыт работы с bootstrap, 960gs, blueprint приветствуется.
Заявки фрилансеров
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Нужно сверстать сайт. Портфолио по верстке обязательно скидывайте в заявке. Комментарии к верстке https://docs.google.com/document/d/11Nu9AmlcrjR7RJqzQEKPCsqn-qjsvk5D_2rKkpmJueQ/edit?usp=sharing Сам макет: https://drive.google.com/drive/folders/0B0xm5NuMfhWCU3FFVFZyTGlsZkE?usp=sharing Спасибо за внимание.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад