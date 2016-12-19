Нужно подкорректировать структуру сайта.Поправить и добавить сайдбары в шаблоны.
Доделать стили для h1-h6
В готовом шаблоне необходимо прописать стили для тегов h1, h2, h3, h4, h5, h6, strong, ul, li, ol.
Укажите сроки и цену. Подробности в ЛС.
Выбранный исполнитель
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