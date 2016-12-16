Верстка главной страницы сайта

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Закрыт29 заявок268 просмотров

На сайте rivoli_kz необходимо переверстать главную страницу, согласно прототипу 

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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