Верстка лендинга из PSD макета

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок252 просмотра

Нужно сверстать лэндинг.

Есть PSD макет.

Посмотреть можно тут:

https://yadi.sk/d/SewLe-1n33h3mF

Срок 2 дня. 

Сумма 2000 рублей.

Если вы не можете заняться проектом сейчас, а только через пару дней или вас не устраивает стоимость пожалуйста не размещайте заявку.

Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным.

Хотелось бы чтобы была не большая анимация. Чтобы блоки выезжал по очереди.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

8 лет назад
I-Marpol
Игорь 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Stanislav-ukr
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
2 дня
Адекватно реагирует на все замечания. Быстро внес все правки. Качественно сделано. Вносил правку значительно позже окончания работы. Без вопросов, брюзжания и возражений. Рекомендую.
Четко поставленное задание, постоянно на связи, быстрая оплата за работу, надеюсь на сотрудничество и всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Stanislav-ukr
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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