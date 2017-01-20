Верстка лендинга из PSD макета

Нужно сверстать лэндинг.

Есть PSD макет.

Посмотреть можно тут:

https://yadi.sk/d/SewLe-1n33h3mF

Срок 2 дня.

Сумма 2000 рублей.

Если вы не можете заняться проектом сейчас, а только через пару дней или вас не устраивает стоимость пожалуйста не размещайте заявку.

Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным.

Хотелось бы чтобы была не большая анимация. Чтобы блоки выезжал по очереди.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/