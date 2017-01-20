Нужен html, css верстальщик, который в режим онлайн (через teamviewer + skyp или viber) выполнит тз. Дизайн адаптивный от тм, для опенкарт. Работы не более 30 минут... 1. При скроллинге часть ...
Верстка лендинга из PSD макета
Нужно сверстать лэндинг.
Есть PSD макет.
Посмотреть можно тут:
https://yadi.sk/d/SewLe-1n33h3mF
Срок 2 дня.
Сумма 2000 рублей.
Если вы не можете заняться проектом сейчас, а только через пару дней или вас не устраивает стоимость пожалуйста не размещайте заявку.
Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным.
Хотелось бы чтобы была не большая анимация. Чтобы блоки выезжал по очереди.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен ответственный исполнитель.Задача заключается в корректировке шаблонов некоторых страниц действующего сайта.Пишите Ваш опыт с данным движком, и скайп.Подробности исполнителю.HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте rivoli_kz необходимо переверстать главную страницу, согласно прототипуHTML-верстка29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Есть готовая форма - https://api.cloudleadia.com/?p=lawyer&t=blue&w=0&product=lawyer&template=blue&style=default&width=750&height=370 По некоторым причинам она не подходит мне для использования на сайте, Необходимо сверстать по новой (переделать) эту форму, чтобы она не использовала внешних css/js фреймворков (за ...Завершен8 лет назад
Необходимо подготовить несколько стилей, которые можно добавлять в html код текста и использовать в новостях, заметках. К примеру, выделение цитат, горизонтальные и вертикальные линии, другое (может, есть каталог таких стилей). В последствии мы можем ...Завершен8 лет назад
В готовом шаблоне необходимо прописать стили для тегов h1, h2, h3, h4, h5, h6, strong, ul, li, ol. Укажите сроки и цену. Подробности в ЛС.Завершен8 лет назад
Нужно подкорректировать структуру сайта.Поправить и добавить сайдбары в шаблоны.HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Требуется доработать CSS-фреймворк (чистый, без less, ssas и проч.) с множеством кастомных js-плагинов (все заточено под Drupal). Требуется помощь в доработке и доведению CSS до идеала с тестированием в браузерах. Есть регламент разработки, ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Нашел дизайн и сделал из него себе псд yadi.sk/i/iKm4ropP33b5rS – там почти все идет одной картинкой кроме некоторых надписей и иконок так что работы не много мне надо 1) сверстать – как в псд – ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад