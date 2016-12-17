Специалист Опенкарт 2

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки127 просмотров

Нужен специалист по Opencart 2, который сможет найти и установить модуль на скидки, чтобы в личном кабинете при заказе считалась скидка. И необходимо еще установить модуль на popup окно для картинок в одном и разделов сайта. Срок, сегодня до вечера.

Opencart
8 лет назад
guest_14816304150782
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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