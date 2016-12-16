Переверстать блок на вордпресс, срочно!

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок161 просмотр

Необходимо адаптивно переверстать блок на сайте Вордпресс. Сейчас - http://joxi.ru/Rmzb7dOHb1o8mO, переверстать нужно в такой вид - http://joxi.ru/EA4XlDetRg3wAb плюс при нажатии кнопки сравнение открывается - http://joxi.ru/Q2KLw8dU85Y3Aj табличка сравнения курсов. Сделать нужно срочно, на выходных. Оплата - до 30 дол.

WordPress
8 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Специалист Опенкарт 2

    Нужен специалист по Opencart 2, который сможет найти и установить модуль на скидки, чтобы в личном кабинете при заказе считалась скидка. И необходимо еще установить модуль на popup окно для картинок в одном и разделов ...

    Opencart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Кнопки лайков для статей со счётчиками (сайт на Joomla)

    $16

    На сайт (сайт на Joomla, компонент Community Builder) нужно добавить 3 собственные кнопки лайков для статей со счётчиками: «нравится», «очень нравится», «супер». Дизайн должен быть адаптивным. Подробное техническое задание ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка Лендинга на bootstrap

    Добрый день.  Верстка Лендинга на bootstrap, PSD скину исполнителю. От вас цена и срок. И обязательно к ответам прикрепляйте примеры своих работ по верстке на bootstrap

    Bootstrap
    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки CSS

    В двух словах нужно срочно сделать правки на сайте Текст на главном слайдере сделать с полупрозрачной черной подложкой  http://renegade5.tmweb.ru/ В разделе новости цвет шрифта заменить на черный. ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка лендинга из PSD макета

    $30

    Нужно сверстать лэндинг. Есть PSD макет. Посмотреть можно тут: https://yadi.sk/d/SewLe-1n33h3mF Срок 2 дня.  Сумма 2000 рублей. Если вы не можете заняться проектом сейчас, а только через пару дней или ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать форму по новой (css + js)

    $50

    Есть готовая форма - https://api.cloudleadia.com/?p=lawyer&amp;t=blue&amp;w=0&amp;product=lawyer&amp;template=blue&amp;style=default&amp;width=750&amp;height=370 По некоторым причинам она не подходит мне для использования на сайте, Необходимо сверстать по новой (переделать) эту форму, чтобы она не использовала внешних css/js фреймворков (за ...

    CSSJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад