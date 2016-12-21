Настроить готовый шаблон на ворпресс.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок193 просмотра

Короче, нужно настроить уже готовый шаблон на ворпресс.

Вот он: http://igor.kibaby.ru/

Вот что нужно сделать: http://demo.mythemeshop.com/ribbon/

Только подвал сайта убрать. А справа вставить: Лучшие статьи, потом чуть ниже свежие статьи

Если это кому интересно, пишите.  

Сумма оплаты маленькая 600р

В свою очередь, если вы сделаете все правильно, то в дальнейшем будем сотрудничать, и я вам буду отдвавать заказы связнные с ворпресс за хорошую плату. Уже есть 1 заказчик, по этому ищу грамотного человека. ( Там сделать сайт с готового psd) 

Ибо прошлый исполнитель только все испортил. 

оплата через webmoney

8 лет назад
kibasu
Игорь 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Jeremen
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Сделал все в сроки, отличная работа. Исправил множество ошибок, и предложил дополнительные функции. Пожалуй это первый человек, который очень грамотно подходит к решению таких задач! Большое спасибо
Соотруднничством доволен. Надеюсь на дальнешее сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Jeremen
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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