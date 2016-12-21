Настроить готовый шаблон на ворпресс.

Короче, нужно настроить уже готовый шаблон на ворпресс.

Вот он: http://igor.kibaby.ru/

Вот что нужно сделать: http://demo.mythemeshop.com/ribbon/

Только подвал сайта убрать. А справа вставить: Лучшие статьи, потом чуть ниже свежие статьи

Если это кому интересно, пишите.

Сумма оплаты маленькая 600р

В свою очередь, если вы сделаете все правильно, то в дальнейшем будем сотрудничать, и я вам буду отдвавать заказы связнные с ворпресс за хорошую плату. Уже есть 1 заказчик, по этому ищу грамотного человека. ( Там сделать сайт с готового psd)

Ибо прошлый исполнитель только все испортил.

оплата через webmoney