Сергей сделал шаблон для WP с моего PSD в точности с мои ТЗ, точно выдержал сроки (за что особая благодарность). Понравилось, что знает современные методы верстки, особенности верстки под разные браузеры и идет на встречу при выполнении работы сверх ТЗ. Отрицательных моментов в сотрудничестве не было совсем, с Сергей удобно работать и остаются только положительные эмоции.