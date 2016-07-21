Jeremen

Сергей Jeremen

 
29 летУкраина/Чернигов
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Адаптивная/отзывчивая верстка HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootsrap, Foundation, PHP, Ruby on Rails
PHPJavascriptHTMLjQueryRuby
Отзывы заказчиков
kibasu
Игорь 
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$10
10 баллов
7 лет назад
Настроить готовый шаблон на ворпресс.
Сделал все в сроки, отличная работа. Исправил множество ошибок, и предложил дополнительные функции. Пожалуй это первый человек, который очень грамотно подходит к решению таких задач! Большое спасибо
Соотруднничством доволен. Надеюсь на дальнешее сотрудничество. Рекомендую.
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inside36com
Олег 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка PSD-макета на WordPress
Сергей сделал шаблон для WP с моего PSD в точности с мои ТЗ, точно выдержал сроки (за что особая благодарность). Понравилось, что знает современные методы верстки, особенности верстки под разные браузеры и идет на встречу при выполнении работы сверх ТЗ. Отрицательных моментов в сотрудничестве не было совсем, с Сергей удобно работать и остаются только положительные эмоции.
Конструктивный заказчик, моменально отвечает на вопросы, при необходимости может пойти на копромисс. Быстро принял заказ и моментально оплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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NefRPO
Павел 
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка с мобильной версией и натяг на движок
Всем рекомендую, отличный исполнитель, выполни все качественно и в срок, вообще без нареканий!)
Все было выполнено как условились, оплату получил своевремнно (более того заказчик пошел на уступки и согласился перечислить деньги на ВМ, так как мне было удобнее), заказчик был всегда на связи. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
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romanislanov
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Повесить на домен дизайн
Отличный исполнитель,сделал все качественно и в кратчайшие сроки.Рекомендую!
Все было как условились. Заказчик постоянно на связи. Рекомендую.
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HTML-верстка
4 отзыва
от $10
от 1 дня
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