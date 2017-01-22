Сверстать 2 лендинга (без адаптива)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок468 просмотров

Сверстать 2 лендинга  (без адаптива, без CMS), анимация нужна.

вот первое https://www.dropbox.com/s/g9a2ggqzmmez9zk/1.zip?dl=0 

вот второе https://www.dropbox.com/s/o3p1e06ogay0uks/versal.zip?dl=0

главный экран с попапом https://www.dropbox.com/s/1ccpbvainx8pdqm/intro.zip?dl=0

Цена и сроки. Без предоплаты.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
8 лет назад
$120
4 дня
Работа сделана, все по макетам. Хорошая работа. Благодарю.
оплату получил, заказчик всегда на связи.

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
8 лет назад

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