Верстка *.psd - в PlatformaLP

требуется сверстать дизайн *.psd -

в конструкторе сайтов PlatformaLP

Дизайн на руках. Сложность задачи в том, что требуется сделать все качественно. То есть продумать расположение форм и элементов оптимальным образом.

чтобы на мобильном виде все смотрелось адаптивно и привлекательно, ничего не расползалось

чтобы картинки были картинками, а текст - текстом для будущей индексации поисковых систем

Сам в некоторой степени владею данным конструктором сайтов. И именно по этой причине делаю верстку на конструкторе, а не как либо еще. Чтобы в дальнейшем иметь возможность редактировать сайт своими силами.

Поэтому данное задание по большей части адресовано именно тем, у кого есть богатый опыт сайтостроения именно внутри этого конструктора - PlatformaLP. А не какого либо другого конструктора или способа верстки.