Верстка *.psd - в PlatformaLP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки150 просмотров

требуется сверстать дизайн *.psd -

в конструкторе сайтов PlatformaLP

Дизайн на руках. Сложность задачи в том, что требуется сделать все качественно. То есть продумать расположение форм и элементов оптимальным образом.

  • чтобы на мобильном виде все смотрелось адаптивно и привлекательно, ничего не расползалось
  • чтобы картинки были картинками, а текст - текстом для будущей индексации поисковых систем
Сам в некоторой степени владею данным конструктором сайтов. И именно по этой причине делаю верстку на конструкторе, а не как либо еще. Чтобы в дальнейшем иметь возможность редактировать сайт своими силами.

Поэтому данное задание по большей части адресовано именно тем, у кого есть богатый опыт сайтостроения именно внутри этого конструктора - PlatformaLP. А не какого либо другого конструктора или способа верстки.

8 лет назад
blombersoft
Олег 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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