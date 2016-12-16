Нужен специалист по Opencart 2, который сможет найти и установить модуль на скидки, чтобы в личном кабинете при заказе считалась скидка. И необходимо еще установить модуль на popup окно для картинок в одном и разделов ...
Верстка (Html, CSS, JS)
Пишите сразу скайп, обсудим голосом.
Хорошо, если у вас карта сбербанка, на которую можно перевести деньги быстро и без комиссии.
Заявки фрилансеров
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