Сделать адаптивную верстку для сайта на WP

Готова верстка для ПК и натяжка на WP. Требуется сделать верстку адаптивной, доверстать страницу и переделать меню. Страница Каталог-центр - та, которую надо доверстать. Здесь же новое меню.

В архиве ( https://yadi.sk/d/x7m66v1E33rWEC ) макеты того, что сверстано и натянуто. Этого достаточно, чтобы оценить. Исполнителю вышлю исходники в архиве.