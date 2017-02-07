Добрый день, коллеги! Нужно сделать адаптивный блог-портфолио для дизайнера. Всего 11 похожих страниц - home, рубрика, статья, контакты, обо мне, 404, портфолио, внутренняя портфолио, услуги, отзывы, карта сайта. ...
Сменить шаблон дизайна готового сайта
Необходимо сверстать макеты psd и натянуть на MODX Evolution сайт greenpalma.ru. Примеры макета дизайна вышлю на почту при выборе исполнителя. Главное адаптивность (макеты есть), кроссбраузерность, аккуратный код.
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