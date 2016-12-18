В существующий Joomla сайт добавить Магазин виртуемарт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки144 просмотра

Здравствуйте, есть Joomla сайт нужно добавить в него дополнение Viruemart.

Так же добавить 20 простых товаров.

Срок 3-5 дней.

Joomla
8 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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