Сменить шаблон дизайна на сайте

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Закрытнет заявок98 просмотров

Здравствуйте. Есть небольшой интернет магазин. Движок шоп скрипт 6. Необходимо сменить шаблон дизайна.   

Шаблон уже куплен https://www.webasyst.ru/store/theme/color_theme/

Осталось только переустановить.

8 лет назад
iv016
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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