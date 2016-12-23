Починить домен никхост

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки155 просмотров

Все доступы есть. 

http://prntscr.com/dkugpg

http://prntscr.com/dkuh0j

500 рублей сегодня

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$8
1 день
Блестяще, жалко пока не знаком с КМС - работали бы постоянно.
Первый заказ на сервисе:) Конечно, хотелось чтобы все прошло гладко. И заказчик не подвел! Спасибо за сотрудничество;)

Заявки фрилансеров

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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