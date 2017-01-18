Необходимо сверстать макеты psd и натянуть на MODX Evolution сайт greenpalma.ru. Примеры макета дизайна вышлю на почту при выборе исполнителя. Главное адаптивность (макеты есть), кроссбраузерность, аккуратный код.
Поправить вёрстку
Сайт на джумле 3. Нужно сделать небольшие правки по вёрстке.
Выбранный исполнитель
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