Интеграция со CPA

Добрый день Уважаемые. В сайт интегрирован ecwid как админ панель.

Есть сайт с ecwid. Все это нужно интегрировать со CPA-партнеркой наз. sellaction.

Данную задачу нужно осуществить как можно скорей.

Файлы для интеграции вышлю на почту.