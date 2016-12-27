Настроить мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок241 просмотр

Доброго времени.

Необходимо настроить мобильную и планшетную версию сайта gidleonid. ru

Желательно быстро. 

8 лет назад
shev7a
Леон 
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Sanz16
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад
$10
1 день
Александр молодец! Быстро отозвался на помощь и дал разумную цену. Работу выполнил в срок, всё как надо. Рекомендую, как знающего человека, не пожалеете! Продолжаем сотрудничать.
Мне было очень приятно работать с Леонидом. Ясно и понятно объяснил задание, всегда был на связи, оплата пришла в сроки. Леонид-лучший зазкасчик с которым я работал на данный момент.

Заявки фрилансеров

Sanz16
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад

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