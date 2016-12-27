Необходимо сверстать макеты psd и натянуть на MODX Evolution сайт greenpalma.ru. Примеры макета дизайна вышлю на почту при выборе исполнителя. Главное адаптивность (макеты есть), кроссбраузерность, аккуратный код.
Настроить мобильную версию сайта
Доброго времени.
Необходимо настроить мобильную и планшетную версию сайта gidleonid. ru
Желательно быстро.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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