HTML верстка макетов - желательно бутстрап

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  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки293 просмотра

Требуется сверстать приложенные страницы. В заявке указывайте окончательные сроки и цену, а так же ссылки на портфолио.

BootstrapHTML
8 лет назад
ykorshev
Юрий 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров