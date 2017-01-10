Нужен рестайлинг рабочего лендинга+Переделать Формы с ASP в PHP. 3 дня

Имеeтся рабочий лендинг на блоков 8-10 . Нужно сделать небольшой рестайлинг. убрать несколько текущих блоков , штуки 3-4 и то же кол-во новых добавить. Формы на ASP. net Нужно переделать на PHP. Это требует человек который будет подключать зеленый https SSL. Также на 9 товаров каталога нужно сделать 9 шаблонных страниц, сейчас их нету. Шаблон отрисован. все одинаковые, меняются толкьо фото и текст. Почти пустые. Хедер футер пару фоток, текст и кнопка заказать. Все отрисовано. Нужно сделать адаптив на Ваше усмотрение. промежуточный адаптив не важен(при сворачиваниии браузера) Мобильная версия нужна и важна(сейчас ее нет). Устройства не отрисованы, для тех кто в верстке это лишее. Там ничего выдумывать не нужно. Нужно сделать по классическому пути. Все что можно рсположить друг под другом - расположить.. Все что нельзя - убрать с мобильной версии. Работа простая, для тех кто этим занимается серьезно - на пол дня.

Максимальный срок исполнения 3 дня.

Жду ваши адекватные предложения. Убедительная просьба не писать тех кто не умеет трезво оценивать свои силы - вначале берет а потом бросает проект через день. По оплате чем - дешевле тем лучше.

Вот ленд - https://goo.gl/8N34gM