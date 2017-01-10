Нужен рестайлинг рабочего лендинга+Переделать Формы с ASP в PHP. 3 дня

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки140 просмотров

Имеeтся рабочий лендинг на блоков 8-10 . Нужно сделать небольшой рестайлинг. убрать несколько текущих блоков , штуки 3-4 и то же кол-во новых добавить. Формы на ASP. net  Нужно переделать на PHP. Это требует человек который будет подключать зеленый https  SSL.  Также на 9 товаров каталога нужно сделать 9 шаблонных страниц, сейчас их нету. Шаблон отрисован. все одинаковые, меняются толкьо фото и текст. Почти пустые. Хедер футер пару фоток, текст и кнопка заказать. Все отрисовано. Нужно сделать адаптив на Ваше усмотрение. промежуточный адаптив не важен(при сворачиваниии браузера) Мобильная версия нужна и важна(сейчас ее нет). Устройства не отрисованы, для тех кто в верстке это лишее. Там ничего выдумывать не нужно. Нужно сделать по классическому пути. Все что можно рсположить друг под другом - расположить.. Все что нельзя  - убрать с мобильной версии. Работа простая,  для тех кто этим занимается серьезно - на пол дня.

Максимальный срок исполнения 3 дня. 

Жду ваши адекватные предложения. Убедительная просьба не писать тех кто не умеет трезво оценивать свои силы - вначале берет а потом бросает проект через день.  По оплате чем - дешевле тем лучше.

Вот ленд - https://goo.gl/8N34gM

ASP.NETPHP
8 лет назад
selan777
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Wave-agency
Юлий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$60
3 дня
Качественная работа - за адекватные деньги. Еще раз выражаю благодарность студии Вэйв и в частности Юлию за профессионализм и оперативность. Если кто то сейчас листает отзывы и думает: "отдавать ли им проект или нет..." даю подсказку - смело отдавайте, парни знают свое дело)))
Отличный Заказчик ! Будем рады работать еще !

Заявки фрилансеров

Wave-agency
Юлий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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