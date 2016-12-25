Сверстать 1 станицу из psd в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен38 заявок443 просмотра

Есть страница psd нужно сделать в html. 

HTML
8 лет назад
winxp1
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

inlase
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Очень быстро и очень качественно. Были учтены все мои пожелания. Марат подсказал как увеличить скорость загрузки сайта и увеличил в разы. Остались только положительные эмоции. Всем рекомендую. Доволен на 120%. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо Олегу за отличное сотрудничество. Все условия соблюдены, взятые обязательства выполнены.

Заявки фрилансеров

inlase
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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