Вёрстка сайта

Требуется сверстать одностраничный сайтСрок: 21.12.16 до 06.00 ч Мск Цена: 1500 руб. Обязательно кроссбраузерноСкорость загрузки не менее 70 по сервису http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Просьба прикреплять в сообщении примеры своих работ. Все подробности при обсуждении с кандидатом.