Вёрстка сайта

$24
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки308 просмотров

Требуется сверстать одностраничный сайтСрок: 21.12.16 до 06.00 ч Мск Цена: 1500 руб. Обязательно кроссбраузерноСкорость загрузки не менее 70 по сервису http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Просьба прикреплять в сообщении примеры своих работ. Все подробности при обсуждении с кандидатом.

8 лет назад
vassabog26
Васса 
52 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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