Пофиксить пару моментов в верстке - недорого

Нужно на двух сайтах исправить два момента:

1. У товара описание динамическое и соответственно где его больше кнопки смещаются и не на одной линии. Нужно сделать этот слой с описание фиксированной ширины (см картинку) Есть на нескольких страницах (по моему 3), но полагаю класс там один и тот же. Если нет исправить везде

2. На другом сайте, при просмотре мобильной версии, прокрутка перестает нормально работать. Попробую объяснить как это выглядит: она как бы становится "не смазанной", те пока пальцем тянешь вниз сайт прокручивается, только перестал тянуть, резко СТОП. Нельзя сделать так: смахнул резко и сайт начал прокручиваться плавно с постепенным снижением скорости, до полной остановки. (сайт в личку дам, кому нужно)

Заявки подавать в формате: ЦЕНА-СРОК ! Оплата Вебмани после выполнения и проверки работы. НЕ КИДАЮ !

PS: Идеально для новичков, у которых нет или мало отзывов. Исполнители с репутацией, которые не готовы сделать не дорого - не для вас.