Необходимо исправить html/css ошибки верстки сайта mosspecmontag.com. По сервису w3.org не должно быть ошибок и замечаний. Задание для тех, кто знает и умеет работать с cms diafan. Указывайте сроки и цену.
Пофиксить пару моментов в верстке - недорого
Нужно на двух сайтах исправить два момента:
1. У товара описание динамическое и соответственно где его больше кнопки смещаются и не на одной линии. Нужно сделать этот слой с описание фиксированной ширины (см картинку) Есть на нескольких страницах (по моему 3), но полагаю класс там один и тот же. Если нет исправить везде
2. На другом сайте, при просмотре мобильной версии, прокрутка перестает нормально работать. Попробую объяснить как это выглядит: она как бы становится "не смазанной", те пока пальцем тянешь вниз сайт прокручивается, только перестал тянуть, резко СТОП. Нельзя сделать так: смахнул резко и сайт начал прокручиваться плавно с постепенным снижением скорости, до полной остановки. (сайт в личку дам, кому нужно)
Заявки подавать в формате: ЦЕНА-СРОК ! Оплата Вебмани после выполнения и проверки работы. НЕ КИДАЮ !
PS: Идеально для новичков, у которых нет или мало отзывов. Исполнители с репутацией, которые не готовы сделать не дорого - не для вас.
Выбранный исполнитель
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