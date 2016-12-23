Исправить вёрстку писем

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки163 просмотра

Добрый день,  

на данный момент имеем некроссплатформенную вёрстку писем (адаптация под телефон экран 450px) и фиксированная для десктопа. 

Ищу специалиста по вёрстке писем для доработки.  

Вёрстка в архиве.

8 лет назад
Anton1o
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DrAlex1984
Александр 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель, может выручить, когда никто не берётся. Исполнительный, в общении всегда может найти взаимопонимание!
Адекватный заказчик, оплата без проволочек, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

DrAlex1984
Александр 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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