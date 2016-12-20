Адаптивность | Новая страница + Исправить ошибку в работе сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки226 просмотров

Сайт http://webdoctor.by/ 

Необходимо:

1) Реализовать адаптивность дизайна

2) Сделать новую страницу, вот по такому образцу - http://www.iven.by/configurator/

3) Исправить ошибку в работе сайта на странице "Вопрос –ответ?" при отправке вопроса пользователем, не приходит уведомление о новом вопросе.

Предлагайте ваши цены и срок реализации.

8 лет назад
denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исправить html/css ошибки верстки сайта сделать микроразметку

    Необходимо исправить html/css ошибки верстки сайта mosspecmontag.com. По сервису w3.org не должно быть ошибок и замечаний. Задание для тех, кто знает и умеет работать с cms diafan. Указывайте сроки и цену.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка верстки

    Есть сверстанные страницы (5 штук) с исходниками в saas. Необходимо исправить в них небольшие ошибки и немного доработать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    По предоставленному шаблону нужно выполнить верстку страницы типа лендинга Макет PSD, верстка похожей сверстанной страницы предоставлены исполнителю Срок сдачи работы 21.12 до 17:00 мск

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Небольшие правки по верстке

    http://test2.carlot.ru/index.php/parts/subaru/impreza/32 необходимо седлать модальные окна выше меню, переместить и зафиксировать кнопку корзина http://clip2net.com/s/3FFg7XC

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Пофиксить пару моментов в верстке - недорого

    Нужно на двух сайтах исправить два момента: 1. У товара описание динамическое и соответственно где его больше кнопки смещаются и не на одной линии. Нужно сделать этот слой с описание фиксированной ширины ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправить вёрстку писем

    Добрый день,   на данный момент имеем некроссплатформенную вёрстку писем (адаптация под телефон экран 450px) и фиксированная для десктопа.  Ищу специалиста по вёрстке писем для доработки.   Вёрстка в архиве.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт 5 страниц

    Есть 5 страниц. На русском языке. Нужно их сохранить чтоб они работали локально, удалить все счетчик yandex, google analitics ... выставить ссылки если есть bootstrap или jquery не локально, а удаленно чтоб ...

    BootstrapjQuery
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад