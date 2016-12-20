Добавить адаптивность на простой сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок311 просмотров

Нужно переверстать сайт, сделать адаптивным. Сайт простой, реализован на Perl.

8 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исправить html/css ошибки верстки сайта сделать микроразметку

    Необходимо исправить html/css ошибки верстки сайта mosspecmontag.com. По сервису w3.org не должно быть ошибок и замечаний. Задание для тех, кто знает и умеет работать с cms diafan. Указывайте сроки и цену.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    По предоставленному шаблону нужно выполнить верстку страницы типа лендинга Макет PSD, верстка похожей сверстанной страницы предоставлены исполнителю Срок сдачи работы 21.12 до 17:00 мск

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Небольшие правки по верстке

    http://test2.carlot.ru/index.php/parts/subaru/impreza/32 необходимо седлать модальные окна выше меню, переместить и зафиксировать кнопку корзина http://clip2net.com/s/3FFg7XC

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Пофиксить пару моментов в верстке - недорого

    Нужно на двух сайтах исправить два момента: 1. У товара описание динамическое и соответственно где его больше кнопки смещаются и не на одной линии. Нужно сделать этот слой с описание фиксированной ширины ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка

    Здравствуйте! Есть сверстанная и утверждена главная страница. Дизайнер нарисовал внутренние https://yadi.sk/d/EPX7r-I7345wbE, теперь их нужно сверстать.  Верстка адаптивная, из скриптов карусель, всплывающее окно, табы. Показ работы каждый день, пропадать на 2-3 дня не нужно. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправить вёрстку писем

    Добрый день,   на данный момент имеем некроссплатформенную вёрстку писем (адаптация под телефон экран 450px) и фиксированная для десктопа.  Ищу специалиста по вёрстке писем для доработки.   Вёрстка в архиве.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт 5 страниц

    Есть 5 страниц. На русском языке. Нужно их сохранить чтоб они работали локально, удалить все счетчик yandex, google analitics ... выставить ссылки если есть bootstrap или jquery не локально, а удаленно чтоб ...

    BootstrapjQuery
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад