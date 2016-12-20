Всем доброго времени суток. Есть сайт http://www.dom-v-b.ru/ Есть его редизайн - все старницы - макеты в фотошопе. Нужно установить новый дизайн.
Добавить адаптивность на простой сайт
Нужно переверстать сайт, сделать адаптивным. Сайт простой, реализован на Perl.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача: реализовать верстку и серверную часть (Wordpress) Исходные материалы: исходники в psd и лого в ai, ТЗ по верстке, ТЗ по серверной части Требование: четкое соблюдение ТЗ и макетов ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо исправить html/css ошибки верстки сайта mosspecmontag.com. По сервису w3.org не должно быть ошибок и замечаний. Задание для тех, кто знает и умеет работать с cms diafan. Указывайте сроки и цену.Закрыт8 лет назад
По предоставленному шаблону нужно выполнить верстку страницы типа лендинга Макет PSD, верстка похожей сверстанной страницы предоставлены исполнителю Срок сдачи работы 21.12 до 17:00 мскЗавершен8 лет назад
http://test2.carlot.ru/index.php/parts/subaru/impreza/32 необходимо седлать модальные окна выше меню, переместить и зафиксировать кнопку корзина http://clip2net.com/s/3FFg7XCЗавершен8 лет назад
Нужно на двух сайтах исправить два момента: 1. У товара описание динамическое и соответственно где его больше кнопки смещаются и не на одной линии. Нужно сделать этот слой с описание фиксированной ширины ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Есть сверстанная и утверждена главная страница. Дизайнер нарисовал внутренние https://yadi.sk/d/EPX7r-I7345wbE, теперь их нужно сверстать. Верстка адаптивная, из скриптов карусель, всплывающее окно, табы. Показ работы каждый день, пропадать на 2-3 дня не нужно. ...Завершен8 лет назад
Добрый день, на данный момент имеем некроссплатформенную вёрстку писем (адаптация под телефон экран 450px) и фиксированная для десктопа. Ищу специалиста по вёрстке писем для доработки. Вёрстка в архиве.Завершен8 лет назад
Есть 5 страниц. На русском языке. Нужно их сохранить чтоб они работали локально, удалить все счетчик yandex, google analitics ... выставить ссылки если есть bootstrap или jquery не локально, а удаленно чтоб ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть страница psd нужно сделать в html.Завершен8 лет назад