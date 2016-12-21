Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок199 просмотров

По предоставленному шаблону нужно выполнить верстку страницы типа лендинга

Макет PSD, верстка похожей сверстанной страницы предоставлены исполнителю

Срок сдачи работы 21.12 до 17:00 мск

8 лет назад
329gte
Андрей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zemliani4ka
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Марина всё сделала как обещала, качество работы хорошее.
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик. Четкие задания, быстрые ответы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zemliani4ka
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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