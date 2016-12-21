Front-end разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок312 просмотров

Обязательные:

  • HTML, CSS, JS (jQuery / Ajax), bootstrap framework
  • “Хороший глаз”,  трепетное внимание к деталям, пикселям, оттенкам
  • Ладить с чужим кодом.
Желательные:
  • sass/less framework
  • Angular js, Backbone js, React
  • Опыт с GIT
  • Навыки технического дизайнера
  • Знание паттернов проектирования, понимания usability, UX скилы.
Мотивация:

  • 40 000-80 000 рублей в мес + премии за переработку и успехи! Первый месяц работы и его ставка по результатам собеседования.

  • Если Вы намерены представить свою кандидатуру к рассмотрению, нужно добавить описание (форма свободная) 1-2 проектов, желательно указать проблему(ы), которая возникла в ходе работы и как решили-кратко.

Мы ищем человека, который предан своей профессии, постоянно повышает свой технический уровень, а так же получает огромное удовольствие от собственной эффективности. Задачи ставятся как рутинные из "обычной" жизни "фронтенда", так и задачи требующие смекалки и решимости решить. Мы ждем человека, который хочет стать частью команды. Все подробности я расскажу в личной беседе.

AJAXAngularBootstrapCSSGitHTMLJavaScriptjQuerySASS
8 лет назад
designrussia
Алексей 
47 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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