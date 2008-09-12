Всем привет. Моя компания [url=http://www.windysoul.com]www.windysoul.com[/url] делает рекламное видео и фотографию для e-commerce клиентов из США и Европы. Проблема: Нужно больше клиентов! Идея: Пусть все о нас узнают через facebook ads и прибегут к нам на сайт, ...
Оригинальность в идеях
Качество в исполнении
Здравый смысл в решениях
Ответственность в действиях
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"ДизайнРоссия" (с 2009 года ООО "Студия Давыдова") основана в 2003 г. В настоящее время студия обладает высококлассным техническим персоналом, имеет энергичную команду менеджеров.
Один из основных ориентиров в работы компании - полезность того, что мы делаем, для наших клиентов.
Услуги
- Дизайн и разработка интернет магазинов
- Дизайн и разработка корпоративных сайтов
- Графический дизайн
Портфолио по ссылке www.designrussia.ru/done
Обращайтесь к нам!
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 года назад
- Вы умелый, опытный ретушёр. - У вас есть опыт обработки предметной фотографии, очень желателен опыт работы с косметическими товарами - У вас есть возможность потратить 20 + часов своего времени в ближайшую неделю. ...Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт3 года назад
Мы ищем Magento бек-энд разработчика. [b] Обязательно:[/b] [list][*]Писать плагины (расширения) для мадженто; [*]Кастомизировать имеющиеся плагины (расширения); [*]Создавать новые темы из готового html/css front-end; [*]Оформлять мысли клиента в ТЗ (желательно на английской языке); [*]Тщательно тестировать созданные им продукты и на предмет работоспособности и ...Закрыт7 лет назад
Обязательные:[list][*] HTML, CSS, JS (jQuery / Ajax), bootstrap framework[*]“Хороший глаз”, трепетное внимание к деталям, пикселям, оттенкам[*] Ладить с чужим кодом. [/list]Желательные:[list][*]sass/less framework[*]Angular js, Backbone js, React [*]Опыт с GIT[*]Навыки технического дизайнера[*]Знание паттернов проектирования, понимания usability, UX скилы.[/list][i]Мотивация: [/i][list][*][i]40 ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
СРОЧНО Основные требования к разработчику на Magento:[list][*]Бэк-енд разработка на Magento. Разhаботка тем, модулей, расширений /Необходимо предоставить пример работы с описанием/;[*] Общая компетенция по PHP, MySQL, Zend Framework[*] Опыт с Magento 2 - существенный плюс[*] Желательно знание ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! ООО “Студия Давыдова” ищет [b]PHP программиста, активно работающего с системой WordPress[/b]. Человек нужен в штат, на “full-time”. Описание вакансии: - Умение писать плагины для Wordpress (примеры работ). - Навыки по HTML/CSS/JS/ , а также навыки работы с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $520
7-8 страниц дизайна. (может оказаться что длинных станиц- не 3 а например 5) Главную нужно будет показать с интерактивными элементами - роловерами, выпадающими меню и тдю ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Господа Фрилансеры!! Нашей компании (http://www.designrussia.ru/) требуется удалённый верстальщик для постоянного сотрудничества. Есть горящий проект сейчас. Есть перспектива быть занятым 30-80 часов в месяц для начала, с возможным переходом на удалённую full time работу. Требования: - Фрилансер, компании не рассматриваем - ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт9 лет назад
Компании davydovstudio.ru/ требуется php программист для постоянного сотрудничества. Для начала занятость 30-40 часов в месяц, с перспективой full-time удалённой работы. Оплата почасовая – 300-500 р в час в зависимости вашей квалификации и особенностей проекта. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Господа Фрилансеры. Нашей компании (http://www.designrussia.ru/) требуется удалённый верстальщик или верстальщик-дизайнер. Требования: Основные: - Чистый,семантический код - «Хороший глаз» и аккуратность (не хочется по несколько раз отсматривать сделанную работу, здесь отступ не тот, здесь в Firefox криво и тд, соответствие дизайну ...Завершен11 лет назад
Нашей компании требуется специалист по провидению сайтов, внешнему SEO и созданию SEO контента. А именно 1. Анализ и SEO аудит, выстраивание SEO стратегии под клиента. 2. Создание статей и контента страниц 3. Оптимизация существующего контента для SEO 4. Размещение статей ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Дизайн студия (http://www.designrussia.ru/) ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Обязательно умение читать и хорошо ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Дизайн студия ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Желательно умение читать англоязычные ТЗ. От соискателей ждём: - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день. Необходимо создать 2 скина (темиплейта) для Prestashop. Работа может потребовать легкой модификации кода, для вывода продуктов и категорий. Дизайн и верстка будут предоставлены. Сроки короткие. Требования к претендентам: - Опыт работы с Prestashop очень желателен. - Если ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется небольшая коррекция HTML кода.Завершен15 лет назад
Господа Фрилансеры. Нашей компании ( http://www.designrussia.ru/ ) требуется удалённый верстальщик или верстальщик-дизайнер. Требования: Основные: - Чистый, незамороченный код - "Хороший глаз" и аккуратность (не хочется по несколько раз отсматривать сделанную работу, здесь отступ не тот, здесь в Firefox криво и ...Завершен15 лет назад
Господа Фрилансеры. Нашему клиенту требуется разработчик на несколько месяцев. От вас необходимо хорошее знание Java и свободный английский (или французский - клиент француз). Вы будете общаться напрямую с клиентом. Заинтересованные стороны - отправляйте имейл на [email protected] ...Закрыт16 лет назад
Господа, фрилансеры. Ситуация следующая. Есть две CMS. Первая – простая сиэмэска написанная на php. Разработана французами. Называется Mmaji. Мы создали на ней несколько вэб сайтов для французского заказчика. Например, http://www.cgsf.eu/ Вторая - всем известная ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Господа фрилансеры! Есть дизайн (PSD, JPEG) См приложение. Нужно разработать скин для DotNetNuke Опыт работы с DNN крайне желателен. Жду вопросов и ком предложений. Алексей.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Уважаемые господа! Ищем програмистов/верстальщиков, имеющих опыт работы с Joomla. Eсть: Дизайн (PSD, JPEG). СМ приложение. Нужно: Создать шаблон для Joomla. Соответствие дизайну - 100%. Буду рад ответить на все вопросы. Алексей.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт16 лет назад