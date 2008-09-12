Оригинальность в идеях

Качество в исполнении

Здравый смысл в решениях

Ответственность в действиях

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"ДизайнРоссия" (с 2009 года ООО "Студия Давыдова") основана в 2003 г. В настоящее время студия обладает высококлассным техническим персоналом, имеет энергичную команду менеджеров.

Один из основных ориентиров в работы компании - полезность того, что мы делаем, для наших клиентов.

Услуги

- Дизайн и разработка интернет магазинов

- Дизайн и разработка корпоративных сайтов

- Графический дизайн

Портфолио по ссылке www.designrussia.ru/done

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