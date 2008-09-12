designrussia

Алексей Шалённый designrussia

 
46 летРоссия/Великий Новгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Оригинальность в идеях

Качество в исполнении

Здравый смысл в решениях

Ответственность в действиях

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"ДизайнРоссия" (с 2009 года ООО "Студия Давыдова") основана в 2003 г. В настоящее время студия обладает высококлассным техническим персоналом, имеет энергичную команду менеджеров.

Один из основных ориентиров в работы компании - полезность того, что мы делаем, для наших клиентов.

Услуги

- Дизайн и разработка интернет магазинов

- Дизайн и разработка корпоративных сайтов

- Графический дизайн

Портфолио по ссылке www.designrussia.ru/done

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$520
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Маркетинг, Facebook ads

    Всем привет. Моя компания [url=http://www.windysoul.com]www.windysoul.com[/url] делает рекламное видео и фотографию для e-commerce клиентов из США и Европы. Проблема: Нужно больше клиентов! Идея: Пусть все о нас узнают через facebook ads и прибегут к нам на сайт, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разыскивается ретушёр для сложной предметки

    - Вы умелый, опытный ретушёр. - У вас есть опыт обработки предметной фотографии, очень желателен опыт работы с косметическими товарами - У вас есть возможность потратить 20 + часов своего времени в ближайшую неделю.  ...

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Magento бек-энд разработчика.

    Мы ищем Magento бек-энд разработчика. [b] Обязательно:[/b] [list][*]Писать плагины (расширения) для мадженто; [*]Кастомизировать имеющиеся плагины (расширения); [*]Создавать новые темы из готового html/css front-end; [*]Оформлять мысли клиента в ТЗ (желательно на английской языке); [*]Тщательно тестировать созданные им продукты и на предмет работоспособности и ...

    HTMLCSSMagento
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Front-end разработчик

    Обязательные:[list][*] HTML, CSS, JS (jQuery / Ajax), bootstrap framework[*]“Хороший глаз”,  трепетное внимание к деталям, пикселям, оттенкам[*] Ладить с чужим кодом. [/list]Желательные:[list][*]sass/less framework[*]Angular js, Backbone js, React [*]Опыт с GIT[*]Навыки технического дизайнера[*]Знание паттернов проектирования, понимания usability, UX скилы.[/list][i]Мотивация: [/i][list][*][i]40 ...

    HTMLCSSBootstrapReactjQueryAjaxAngular
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разрабтчик на Magento

    СРОЧНО Основные требования к разработчику на Magento:[list][*]Бэк-енд разработка на Magento. Разhаботка тем, модулей, расширений /Необходимо предоставить пример работы с описанием/;[*] Общая компетенция по PHP, MySQL, Zend Framework[*] Опыт с Magento 2 - существенный плюс[*] Желательно знание ...

    PHPMySQLMagento
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищем PHP программиста, активно работающего с системой WordPress.

    Добрый день! ООО “Студия Давыдова” ищет [b]PHP программиста, активно работающего с системой WordPress[/b]. Человек нужен в штат, на “full-time”. Описание вакансии: - Умение писать плагины для Wordpress (примеры работ). - Навыки по HTML/CSS/JS/ , а также навыки работы с ...

    PHPWordPressHTMLCSSJoomlaMagento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта The Crichton Group

    $520

    7-8 страниц дизайна. (может оказаться что длинных станиц- не 3 а например 5) Главную нужно будет показать с интерактивными элементами - роловерами, выпадающими меню и тдю ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстальщик

    Господа Фрилансеры!! Нашей компании (http://www.designrussia.ru/) требуется удалённый верстальщик для постоянного сотрудничества. Есть горящий проект сейчас. Есть перспектива быть занятым 30-80 часов в месяц для начала, с возможным переходом на удалённую full time работу. Требования: - Фрилансер, компании не рассматриваем - ...

    JavascriptjQuery
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработчик Magento.

    Компании davydovstudio.ru/ требуется php программист для постоянного сотрудничества. Для начала занятость 30-40 часов в месяц, с перспективой full-time удалённой работы. Оплата почасовая – 300-500 р в час в зависимости вашей квалификации и особенностей проекта. ...

    PHPMySQLMagento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстальщик

    Господа Фрилансеры. Нашей компании (http://www.designrussia.ru/) требуется удалённый верстальщик или верстальщик-дизайнер. Требования: Основные: - Чистый,семантический код - «Хороший глаз» и аккуратность (не хочется по несколько раз отсматривать сделанную работу, здесь отступ не тот, здесь в Firefox криво и тд, соответствие дизайну ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Специались по продвижению и SEO

    Нашей компании требуется специалист по провидению сайтов, внешнему SEO и созданию SEO контента. А именно 1. Анализ и SEO аудит, выстраивание SEO стратегии под клиента. 2. Создание статей и контента страниц 3. Оптимизация существующего контента для SEO 4. Размещение статей ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Дизайн студия (http://www.designrussia.ru/) ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Обязательно умение читать и хорошо ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web designer / photoshop wizard

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Дизайн студия ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Желательно умение читать англоязычные ТЗ. От соискателей ждём: - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Prestashop

    Добрый день. Необходимо создать 2 скина (темиплейта) для Prestashop. Работа может потребовать легкой модификации кода, для вывода продуктов и категорий. Дизайн и верстка будут предоставлены. Сроки короткие. Требования к претендентам: - Опыт работы с Prestashop очень желателен. - Если ...

    CSSMagentoPrestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик

    Господа Фрилансеры. Нашей компании ( http://www.designrussia.ru/ ) требуется удалённый верстальщик или верстальщик-дизайнер. Требования: Основные: - Чистый, незамороченный код - "Хороший глаз" и аккуратность (не хочется по несколько раз отсматривать сделанную работу, здесь отступ не тот, здесь в Firefox криво и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Java developer

    Господа Фрилансеры. Нашему клиенту требуется разработчик на несколько месяцев. От вас необходимо хорошее знание Java и свободный английский (или французский - клиент француз). Вы будете общаться напрямую с клиентом. Заинтересованные стороны - отправляйте имейл на [email protected] ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект для PHP программиста

    Господа, фрилансеры. Ситуация следующая. Есть две CMS. Первая – простая сиэмэска написанная на php. Разработана французами. Называется Mmaji. Мы создали на ней несколько вэб сайтов для французского заказчика. Например, http://www.cgsf.eu/ Вторая - всем известная ...

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • DotNetNuke шаблон

    Господа фрилансеры! Есть дизайн (PSD, JPEG) См приложение. Нужно разработать скин для DotNetNuke Опыт работы с DNN крайне желателен. Жду вопросов и ком предложений. Алексей.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Joomla template

    Уважаемые господа! Ищем програмистов/верстальщиков, имеющих опыт работы с Joomla. Eсть: Дизайн (PSD, JPEG). СМ приложение. Нужно: Создать шаблон для Joomla. Соответствие дизайну - 100%. Буду рад ответить на все вопросы. Алексей.

    Joomla
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Vasiled
35 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$520
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта The Crichton Group
Понравилось сотрудничать с Алексеем. Чувствуется профессионализм, работу вели долго и плодотворно, добились тех результатов, которые и намечали. Остались одни положительные эмоции от сотрудничества! Большое спасибо за проект! :)
Концептуальный, сильный дизайнер, профессионал. Василий быстро влился в команду, отлично справился с поставленными задачами. Клиент остался очень доволен! Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
o-mega
35 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Верстальщик
Замечательный заказчик! Чёткая постановка задач, адекватное отношение и общение. Рекомендую однозначно и надеюсь на продолжительное дальнейшее сотрудничество.
Олег самый профессиональный дизайнер и верстальщик из тех, что нам приходилось работать. Мы очень довольны, всё супер!
Ответный отзыв
ruslanaliev
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
7 баллов
13 лет назад
Web designer / photoshop wizard
Хороший заказчик. Оплата была произведена без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший дизайнер. Все переделки выполняются без лишних разговоров. Понимание о Usability На уровне. Но есть к чему стремится, куда рости. В первую очередь, в самостоятельности в решении возникающих затруднений, ну и чуть больше креативности.
Ответный отзыв
per_max
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
HTML проект
Приятно работать с такими заказчиками!
Отличная работа, Максим!
Ответный отзыв
per_max
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Верстальщик
Работы было много, но глаза боятся, а руки делают, приятные люди, задачи ставили понятно, что не приводило к излишним вопросам, все четко и понятно! Рекомендую!!! Буду рад сотрудничать.
Очень довольны работой с Максимом. Сделал всё в сжатые сроки, как обещал. Качество работы хорошее. Задача была не тривиальная. Обязательно будем пользоваться его услугами в дальнейшем.
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