Web designer / photoshop wizard

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!

Дизайн студия ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Желательно умение читать англоязычные ТЗ.

От соискателей ждём:

- примеров работы (2-3 дизайна сайта)

- ссылку на все портфолио

- цена (вилка цен) за дизайн главной и внутренней страницы сайта (только фотошоп, никакой вёрстки и тп не требуется)

- Условия оплаты.

- Расположения и контактные данные.

- Если есть сопутствующие умения (как то флэш, 3D графика, вёрстка и тп) пожалуйста укажите то же, но это не принципиально.