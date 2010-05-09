2-3 проекта в месяц. Оплата сдельная 100 - 200$ за главную типовая внутренняя - 10% от стоимости главной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для создания крупного проекта нам нужен талантливый дизайнер!
050 463 98 60 Антон!
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