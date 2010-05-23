sokman

Антон Cоколов sokman

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер

    $10000

    Для создания крупного проекта нам нужен талантливый дизайнер! 050 463 98 60 Антон!

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ведущий программист

    $10000

    Нужен ведущий программист!!!!! Место для умного человека, искушенного в веб-программировании и дизайне интерфейсов. Это тот человек, который предъявляет высокие требования к качеству собственного труда и не идет на компромиссы в том, что касается логики и скорости ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание социальной сети с игровой платформой

    $7500

    Коротко Нужна команда, которая в максимально сжатые сроки выполнить заказ по созданию украинской социальной сети (портал - гибрид контакта, одноклассников и игровой платформы по типу БК,ganjawars) Резюме присылать на email: [email protected] Нужны только профи.Фин. составляющая проекта обсуждается при ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад