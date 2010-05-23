$10000
Для создания крупного проекта нам нужен талантливый дизайнер! 050 463 98 60 Антон!
Дизайн сайтов1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Для создания крупного проекта нам нужен талантливый дизайнер! 050 463 98 60 Антон!
Нужен ведущий программист!!!!! Место для умного человека, искушенного в веб-программировании и дизайне интерфейсов. Это тот человек, который предъявляет высокие требования к качеству собственного труда и не идет на компромиссы в том, что касается логики и скорости ...
Коротко Нужна команда, которая в максимально сжатые сроки выполнить заказ по созданию украинской социальной сети (портал - гибрид контакта, одноклассников и игровой платформы по типу БК,ganjawars) Резюме присылать на email: [email protected] Нужны только профи.Фин. составляющая проекта обсуждается при ...