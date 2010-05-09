Компания RDM Software Group ищет PHP-программиста в команду для разработки специализированного поисковика. Зарплата $1300/месяц. Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP, HTML, JavaScript (jQuery или YUI), SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ведущий программист!!!!!
Место для умного человека, искушенного в веб-программировании и дизайне интерфейсов. Это тот человек, который предъявляет высокие требования к качеству собственного труда и не идет на компромиссы в том, что касается логики и скорости работы кода, удобства и краткости интерфейсов, изящности и минимализме дизайна.
Наше любимое дело - ставить невозможные задачи и их решать.
Мы хотим устанавливать стандарты качества в интернете. Возможно, Вы захотите нам в этом помочь.
Кого мы ищем
Мы ищем универсальных самостоятельных специалистов, которых интересует качество и скорость исполнения скриптов любой ценой. Они должны обладать хорошим вкусом.
Мы будем моментально внедрять продукты, которые создаем. Реализовать самые амбициозные и масштабные планы. Ваш труд будет оценен и вознагражден.
Кто нам не интересен
Если Вы страдаете от недостатка самостоятельности, мы вряд ли сработаемся.
Если Вы нацелены не на результат, а на процесс программирования или обсуждения, мы с Вами не поймем друг друга.
Если Вы считаете, что ООП или использование фреймворков - вершина развития веб-программирования, не пишите нам.
Если Вы считаете, что дизайнер интерфейсов и веб-программист - это абсолютно разные профессии, которые не могут ужиться в одной голове, Вы нам не интересны.
Если Вы считаете, что для успешной работы программисту требуются специальные тестеры и менеджеры по качеству, мы с Вами живем в разных мирах.
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