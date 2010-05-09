Нужен ведущий программист!!!!!

Место для умного человека, искушенного в веб-программировании и дизайне интерфейсов. Это тот человек, который предъявляет высокие требования к качеству собственного труда и не идет на компромиссы в том, что касается логики и скорости работы кода, удобства и краткости интерфейсов, изящности и минимализме дизайна.

Наше любимое дело - ставить невозможные задачи и их решать.

Мы хотим устанавливать стандарты качества в интернете. Возможно, Вы захотите нам в этом помочь.

Кого мы ищем

Мы ищем универсальных самостоятельных специалистов, которых интересует качество и скорость исполнения скриптов любой ценой. Они должны обладать хорошим вкусом.

Мы будем моментально внедрять продукты, которые создаем. Реализовать самые амбициозные и масштабные планы. Ваш труд будет оценен и вознагражден.

Кто нам не интересен

Если Вы страдаете от недостатка самостоятельности, мы вряд ли сработаемся.

Если Вы нацелены не на результат, а на процесс программирования или обсуждения, мы с Вами не поймем друг друга.

Если Вы считаете, что ООП или использование фреймворков - вершина развития веб-программирования, не пишите нам.

Если Вы считаете, что дизайнер интерфейсов и веб-программист - это абсолютно разные профессии, которые не могут ужиться в одной голове, Вы нам не интересны.

Если Вы считаете, что для успешной работы программисту требуются специальные тестеры и менеджеры по качеству, мы с Вами живем в разных мирах.