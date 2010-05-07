Web-разработчик

Приглашаем Web-разработчика на постоянную работы в офис компании в г. Новосибирске.

Что важно:

• Отличные знания HTML/CSS, кроссбраузерной разработки

• Отличные знания JavaScript/AJAX, знание библиотек (jQuery или других), знание JSON/XML

• Понимание как работает клиент-сервер/AJAX приложения, приветствуется опыт любой работы над серверной частью

• Знакомство с Photoshop, умение использовать готовый графический дизайн для верстки

• Английский язык: хорошие письменные навыки

• Дополнительным плюсом будет знание ASP.NET, C#

Предполагаемые функции:

• Работа в команде над созданием клиентской части SaaS web-приложения для иностранного заказчика

• Взаимодействие с внешним дизайнером (графический дизайн)

• Участие в создании архитектуры клиент-серверного взаимодействия

• Работа с QA-инженером и разработчиками серверной части

Основной вызов: активное участие в проектирование web интерфейса.

Мы предлагаем:

• Работу в профессиональном коллективе

• Демократичную, дружественную рабочую обстановку

• Гибкий график работы

• Участие в интересных проектах

• Официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные

Примерный уровень зарплаты от 25000 до 40000 руб. Более подробно обсудим зарплату на собеседовании.

Офис компании расположен в Академгородке.