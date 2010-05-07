Web-разработчик

Разработчик на удалённую работу Дополнительные специализации: Системы администрирования (CMS), Верстка, Менеджер проектов Требования: • Опыт в области web-разработок от двух лет • Знание «1С-Битрикс» • Знание JavaScript на уровне создания нешаблонных интерактивных элементов • Умение работать минимум с одним JavaScript фреймворком • Понимание принципов AJAX • Опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем Web-разработчика на постоянную работы в офис компании в г. Новосибирске.
Что важно:
• Отличные знания HTML/CSS, кроссбраузерной разработки
• Отличные знания JavaScript/AJAX, знание библиотек (jQuery или других), знание JSON/XML
• Понимание как работает клиент-сервер/AJAX приложения, приветствуется опыт любой работы над серверной частью
• Знакомство с Photoshop, умение использовать готовый графический дизайн для верстки
• Английский язык: хорошие письменные навыки
• Дополнительным плюсом будет знание ASP.NET, C#
Предполагаемые функции:
• Работа в команде над созданием клиентской части SaaS web-приложения для иностранного заказчика
• Взаимодействие с внешним дизайнером (графический дизайн)
• Участие в создании архитектуры клиент-серверного взаимодействия
• Работа с QA-инженером и разработчиками серверной части
Основной вызов: активное участие в проектирование web интерфейса.
Мы предлагаем:
• Работу в профессиональном коллективе
• Демократичную, дружественную рабочую обстановку
• Гибкий график работы
• Участие в интересных проектах
• Официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные
Примерный уровень зарплаты от 25000 до 40000 руб. Более подробно обсудим зарплату на собеседовании.
Офис компании расположен в Академгородке.
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