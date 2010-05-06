PHP Engineer

Крупной интернет-компании требуется ruby-разработчик для развития существующих проектов. О нас - мы создаем и развиваем успешные, популярные интернет-сервисы, начиная от интернет-магазина, заканчивая сообществами с элементами социальной сети. Нам нужен вменяемый, ответственный и быстрый разработчик в одном лице. Требования: знание ...