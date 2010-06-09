Ведущий разработчик

Требуется программист и дизайнер в одном лице (в крайнем случае только программист) отлично разбирающийся в движке vamshop. Требования - Отличные знания данного движка - Работа с чужим кодом - Поддержка выполненной работы и дальнейшие разработки по требованию (естественно не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности: Разработка ПО, выбор способа решения задач, распределение задач по людям, контроль выполнения задач, создание отчетов об исполнении поставленных задач.
Навыки и умения: Знание Microsoft .Net 2.0 и выше, MS SQL 2005 и выше, среда разработки MS Visual Studio 2005, SVN, средства доступа к данным (nHibernate), C#, vb.net
Полный раб. день, опыт работы в должности от года управления командой от 3 человек.
Ответственность, аналитический склад ума, способность к обучению и передаче знаний. Без в/п
- Похожие заказы
- $300Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Зарабатываю деньги тем, что предлагаю услуги по созданию сайтов. В штате имеются и дизайнер и SEO-специалист (все удаленно). Был программист, но из-за своих личных проблем не имеет возможность дальше работать со мной в команде. Заказами постараюсь ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
На удаленную работу требуется опытный программист с хорошим знанием: обязательно: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML; желательно: DBSIMPLE, DBTREE, Smarty. Подработка / зарплата. Вакансия №10 В чем заключается работа: 1. Создание модулей для собственной системы CMS. Их дальнейшая ...Закрыт14 лет назад
Ищу программиста с Тирасполя для Разработки онлайн игр ..Закрыт14 лет назад
- $1000
Требования опыт разработки на Java; приложений J2ME (MIDP-1.0/MIDP-2.0), сетевых приложений как на уровне socket-тов, так и на уровне http.графических и/или игровых приложений на J2ME; знание специфики реализаций и граблей на различных телефонах; специфичных API производителей телефонов; ...Закрыт14 лет назад
Требуется программист DLE на постоянное сотрудничество. Для доработки текущего проекта и написания новых модулей. Опыт разработки и портфолио разработки на DLE обязательно!!! Все подробности в ICQ 413845850Закрыт14 лет назад
Ищем программиста, готового работать длительное время (3-12 месяцев) на стартап-проекте. Необходим опыт в разработке высоконагруженных сервисов. Пребывание в сети необязательно постоянно, но деньги будут платиться постфактум за каждое задание. Оставляйте город(если не указан в профиле) и часовую ставку. ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1200
Online проект приглашает принять участие в конкурсе на вакансию «Developer PHP». УДАЛЕННАЯ РАБОТА Занятость 4-6 часов в день. Требования к кандидатам: • Отличное знание PHP • Навыки работы с SQL • Хорошее знание JavaScript • Умение разбираться в чужом коде • Опыт удаленной работы, опыт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Компания RDM Software Group ищет PHP-программиста в команду для разработки специализированного поисковика. Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP,HTML, JavaScript (jQuery или YUI),SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать много быстро и красиво. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте! На постоянную работу требуется php-программист для доработки проектов на оснвое CMS Bitrix, Amiro, Joomla. Опыт комплексной разработки сайтов и скриптов обязателен. Первоначальный оклад 12 000 рублей, далее 15 000 рублей + %. Работа в офисе и на дому, ...Закрыт14 лет назад