Ведущий разработчик

Обязанности: Разработка ПО, выбор способа решения задач, распределение задач по людям, контроль выполнения задач, создание отчетов об исполнении поставленных задач.

Навыки и умения: Знание Microsoft .Net 2.0 и выше, MS SQL 2005 и выше, среда разработки MS Visual Studio 2005, SVN, средства доступа к данным (nHibernate), C#, vb.net

Полный раб. день, опыт работы в должности от года управления командой от 3 человек.

Ответственность, аналитический склад ума, способность к обучению и передаче знаний. Без в/п