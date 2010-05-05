Кодер или команда по высоконагруженным проектам!

Крупной интернет-компании требуется ruby-разработчик для развития существующих проектов. О нас - мы создаем и развиваем успешные, популярные интернет-сервисы, начиная от интернет-магазина, заканчивая сообществами с элементами социальной сети. Нам нужен вменяемый, ответственный и быстрый разработчик в одном лице. Требования: знание ...
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Ищем программистов, имеющих дело с highload проектами. Проектирование, разработка. Приглашаем в команду на долевом участии. С общим ТЗ можете ознакомиться здесь же (в ТЗ только технические моменты).
Кого заинтересовало, оставляйте свои координаты (ФИО, skype, город) и укажите сколько работаете по данному направлению, а также над какими проектами работали/работаете.
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