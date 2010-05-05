Кодер или команда по высоконагруженным проектам!

Ищем программистов, имеющих дело с highload проектами. Проектирование, разработка. Приглашаем в команду на долевом участии. С общим ТЗ можете ознакомиться здесь же (в ТЗ только технические моменты).

Кого заинтересовало, оставляйте свои координаты (ФИО, skype, город) и укажите сколько работаете по данному направлению, а также над какими проектами работали/работаете.