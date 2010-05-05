Верстальщик со знанием AJAX и PHP

Верстальщик программист для создания проекта (оплата помесячно) 800 $ в месяц.

задача - верстка и создание скриптов для административной системы проекта, (прайс лист, вывод списка заказов, балансы) в принципе - одни таблицы, ничего сложного. База данных есть и уже полностью готова. Необходимо только сверстать таблицы из макетов и подключить их к базе данных.

требования - быть в сети в рабочее время по Москве (с 11 утра до 18 вечера), знание PHP, AJAX, Кроссбраузерная верстка на высоком уровне.

оплата по дням , по неделям - как вам будет удобно. webmoney.