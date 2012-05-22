Ruby-разработчик в интернет компанию

Крупной интернет-компании требуется ruby-разработчик для развития существующих проектов.

О нас - мы создаем и развиваем успешные, популярные интернет-сервисы, начиная от интернет-магазина, заканчивая сообществами с элементами социальной сети.

Нам нужен вменяемый, ответственный и быстрый разработчик в одном лице.

Требования:

знание языка Ruby, javascript библиотеки jQuery (>1.2.3),

приветствуется знание Merb (>0.9), git, nginx, Mysql, CSS(1,2),

опыт работы с Google Maps API,

знание паттернов проектирования и высшее образование по профессии как плюс,

опыт работы обязателен

Если это про Вас - пишите. 357606568