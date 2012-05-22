Ruby-разработчик в интернет компанию

$2500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Крупной интернет-компании требуется ruby-разработчик для развития существующих проектов.

О нас - мы создаем и развиваем успешные, популярные интернет-сервисы, начиная от интернет-магазина, заканчивая сообществами с элементами социальной сети.

Нам нужен вменяемый, ответственный и быстрый разработчик в одном лице.

Требования:

знание языка Ruby, javascript библиотеки jQuery (>1.2.3),

приветствуется знание Merb (>0.9), git, nginx, Mysql, CSS(1,2),

опыт работы с Google Maps API,

знание паттернов проектирования и высшее образование по профессии как плюс,

опыт работы обязателен

Если это про Вас - пишите. 357606568

12 лет назад
GMax
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется программист Vamshop

    $300

    Требуется программист и дизайнер в одном лице (в крайнем случае только программист) отлично разбирающийся в движке vamshop. Требования - Отличные знания данного движка - Работа с чужим кодом - Поддержка выполненной работы и дальнейшие разработки по требованию (естественно не ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий разработчик

    Обязанности: Разработка ПО, выбор способа решения задач, распределение задач по людям, контроль выполнения задач, создание отчетов об исполнении поставленных задач. Навыки и умения: Знание Microsoft .Net 2.0 и выше, MS SQL 2005 и выше, среда разработки ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищу хорошего программиста на удаленную работу

    $250

    Зарабатываю деньги тем, что предлагаю услуги по созданию сайтов. В штате имеются и дизайнер и SEO-специалист (все удаленно). Был программист, но из-за своих личных проблем не имеет возможность дальше работать со мной в команде. Заказами постараюсь ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Опытный программист PHP+MYSQL

    $500

    На удаленную работу требуется опытный программист с хорошим знанием: обязательно: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML; желательно: DBSIMPLE, DBTREE, Smarty. Подработка / зарплата. Вакансия №10 В чем заключается работа: 1. Создание модулей для собственной системы CMS. Их дальнейшая ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программист Java

    $1000

    Требования опыт разработки на Java; приложений J2ME (MIDP-1.0/MIDP-2.0), сетевых приложений как на уровне socket-тов, так и на уровне http.графических и/или игровых приложений на J2ME; знание специфики реализаций и граблей на различных телефонах; специфичных API производителей телефонов; ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программист на CMS DLE

    Требуется программист DLE на постоянное сотрудничество. Для доработки текущего проекта и написания новых модулей. Опыт разработки и портфолио разработки на DLE обязательно!!! Все подробности в ICQ 413845850

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Php&jquery программист на большой проект

    Ищем программиста, готового работать длительное время (3-12 месяцев) на стартап-проекте. Необходим опыт в разработке высоконагруженных сервисов. Пребывание в сети необязательно постоянно, но деньги будут платиться постфактум за каждое задание. Оставляйте город(если не указан в профиле) и часовую ставку. ...

    PHPjQuery
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Developer PHP

    $1200

    Online проект приглашает принять участие в конкурсе на вакансию «Developer PHP». УДАЛЕННАЯ РАБОТА Занятость 4-6 часов в день. Требования к кандидатам: • Отличное знание PHP • Навыки работы с SQL • Хорошее знание JavaScript • Умение разбираться в чужом коде • Опыт удаленной работы, опыт ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP-программист в команду. Удаленно.

    $1500

    Компания RDM Software Group ищет PHP-программиста в команду для разработки специализированного поисковика. Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP,HTML, JavaScript (jQuery или YUI),SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать много быстро и красиво. ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад