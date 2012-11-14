Разработчик на системе 1С-Битрикс

Крупной интернет-компании требуется ruby-разработчик для развития существующих проектов. О нас - мы создаем и развиваем успешные, популярные интернет-сервисы, начиная от интернет-магазина, заканчивая сообществами с элементами социальной сети. Нам нужен вменяемый, ответственный и быстрый разработчик в одном лице. Требования: знание ...
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Разработчик на удалённую работу
Дополнительные специализации: Системы администрирования (CMS), Верстка, Менеджер проектов
Требования:
• Опыт в области web-разработок от двух лет
• Знание «1С-Битрикс»
• Знание JavaScript на уровне создания нешаблонных интерактивных элементов
• Умение работать минимум с одним JavaScript фреймворком
• Понимание принципов AJAX
• Опыт работы с CMS/CMF системами
• Опыт работы с *SQL и другими СУБД
• Знать и любить DOM, HTML, CSS2/3, XML/XSLT
• Технические навыки в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator/Corel Draw
• Портфолио завершенных проектов с примерами верстки
Что делать:
Уверенно и быстро верстать сложные макеты без примеров и справочников
Находить нетривиальные решения рутинных задач, предлагать способы
оптимизации на всех уровнях разработки
Находиться на «переднем крае» последних достижений веб-технологий
Создание сайтов «по ключ»
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