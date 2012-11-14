Разработчик на системе 1С-Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки123 просмотра
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Разработчик на удалённую работу

Дополнительные специализации: Системы администрирования (CMS), Верстка, Менеджер проектов

Требования:

• Опыт в области web-разработок от двух лет

• Знание «1С-Битрикс»

• Знание JavaScript на уровне создания нешаблонных интерактивных элементов

• Умение работать минимум с одним JavaScript фреймворком

• Понимание принципов AJAX

• Опыт работы с CMS/CMF системами

• Опыт работы с *SQL и другими СУБД

• Знать и любить DOM, HTML, CSS2/3, XML/XSLT

• Технические навыки в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator/Corel Draw

• Портфолио завершенных проектов с примерами верстки

Что делать:

Уверенно и быстро верстать сложные макеты без примеров и справочников

Находить нетривиальные решения рутинных задач, предлагать способы

оптимизации на всех уровнях разработки

Находиться на «переднем крае» последних достижений веб-технологий

Создание сайтов «по ключ»

11 лет назад
sashok259
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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