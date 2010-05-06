Программист/Верстальщик

Kherson Development Team в связи с увеличением портфеля заказов набирает дополнительный персонал для постоянной удаленной работы. Нас интересуют:

1. знание HTML, CSS, JS, PHP, Smarty (опционально)

2. навыки работы с MySQL и, опционально, PostgreSQL

3. навыки работы с Joomla,Virtuemart, самописными CMS. Опыт разработки собственной CMS не обязателен.

Проекты самые разные, разного уровня сложности и с использованием различных технологий.

Вакансия оптимальная для студентов либо выпускников, имеющих небольшой опыт работы и имеющих желание получить постоянную удаленную работу в области веб разработки.

Финансовые вопросы, а также более подробное обсуждение работы - в личном общении.

Писать можно на [email protected] или в ICQ: 286658375