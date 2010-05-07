Помошник на верстку (HTML+CSS+PhotoShop)

Разработчик на удалённую работу Дополнительные специализации: Системы администрирования (CMS), Верстка, Менеджер проектов Требования: • Опыт в области web-разработок от двух лет • Знание «1С-Битрикс» • Знание JavaScript на уровне создания нешаблонных интерактивных элементов • Умение работать минимум с одним JavaScript фреймворком • Понимание принципов AJAX • Опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется помошник на мелкие работы вроде:
кроссбраузерно заверстать страничку (DIV+CSS);
перевести из DOC в HTML;
исправления макета в фотошопе вида "покрасить, передвинуть, заменить, нарисовать".
Основные требования:
аккуратность в коде (возможно комментарии);
лояльность к чужому коду (помошник - вы, а не наоборот);
Ответственность!!! Соблюдение сроков и присутствие в сети (без незапланированных "выпадений из жизни") при ведении проекта/задачи.
Знание JS, PHP, MySQL приветствуется, но не обязательно.
Пишите с примерами работ: firefox19(a)ya.ru
Люди, неужели так сложно прочитать строку выше??? Зачем писать в аську и сюда?
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