Помошник на верстку (HTML+CSS+PhotoShop)

Здравствуйте.

Требуется помошник на мелкие работы вроде:

кроссбраузерно заверстать страничку (DIV+CSS);

перевести из DOC в HTML;

исправления макета в фотошопе вида "покрасить, передвинуть, заменить, нарисовать".

Основные требования:

аккуратность в коде (возможно комментарии);

лояльность к чужому коду (помошник - вы, а не наоборот);

Ответственность!!! Соблюдение сроков и присутствие в сети (без незапланированных "выпадений из жизни") при ведении проекта/задачи.

Знание JS, PHP, MySQL приветствуется, но не обязательно.

Пишите с примерами работ: firefox19(a)ya.ru

Люди, неужели так сложно прочитать строку выше??? Зачем писать в аську и сюда?