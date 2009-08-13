Сопровождение сайтов, оперативная поддержка БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ платы (только по объему выполненных работ).
Веб-программирование, качественная верстка, сайты "под ключ".
HTML5 (+bootstrap3), CSS3, JS (JQuery, AJAX), PHP, MySQL;
Знание WordPress, Opencart.
- Готов выполнить проекты практически любой сложности (см. портфолио на сайте).
- Гарантирую разумные цены, соблюдение сроков и максимально возможное качество исполнения.
e-mail: firefox19(@)ya.ru
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Портфолио
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- Строительная компания "КарпатСтрой"251 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Все сделано быстро. Сайт вылечен, из списка инфицированных убран.
Ответный отзыв
Спасибо что обратились ко мне, приятно было поработать.
$10
10 баллов
14 лет назад
Работа проведена грамотно, быстро и качественно, был очень рад сотрудничать.
Ответный отзыв
Четкое задание, моментальная оплата. Спасибо! Буду рад сотрудничать дальше
$5
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Дмитрию. Выручил с сайтом, удалил вирус и убрал сайт из списка инфицированных.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата моментально. Рад был помочь!
$5
10 баллов
14 лет назад
МОЛОДЦА! Не прошло и 5 минут и уже все сделано! Спасибо, Дима!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, адекватный и оперативный. С удовольствием буду сотрудничать дальше.
$4
10 баллов
14 лет назад
Огромное спасибо за оперативность и профессионализм !
Ответный отзыв
Всё отлично! Заказчик - профессионал. Предоставил весь необходимый материал, оперативно оплатил работу. Буду рад сотрудничать дальше.
Веб-программирование
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга