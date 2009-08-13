franky

Дмитрий franky

 
43 годаРоссия/Рыбинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Сопровождение сайтов, оперативная поддержка БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ платы (только по объему выполненных работ).

Веб-программирование, качественная верстка, сайты "под ключ".

HTML5 (+bootstrap3), CSS3, JS (JQuery, AJAX), PHP, MySQL;

Знание WordPress, Opencart.

- Готов выполнить проекты практически любой сложности (см. портфолио на сайте).

- Гарантирую разумные цены, соблюдение сроков и максимально возможное качество исполнения.

e-mail: firefox19(@)ya.ru

PHPWordPressOpenCartMySQLВерстка сайтаjQueryAjax
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
umls
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
$5
10 баллов
13 лет назад
Убрать вредоносный код с сайта
Все сделано быстро. Сайт вылечен, из списка инфицированных убран.
Спасибо что обратились ко мне, приятно было поработать.
Ответный отзыв
onehalf
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Доработать интернет-аукцион
Работа проведена грамотно, быстро и качественно, был очень рад сотрудничать.
Четкое задание, моментальная оплата. Спасибо! Буду рад сотрудничать дальше
Ответный отзыв
astarot82
Петр 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Удалить вирус с сайта
Спасибо Дмитрию. Выручил с сайтом, удалил вирус и убрал сайт из списка инфицированных.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата моментально. Рад был помочь!
Ответный отзыв
yadrew
Андрю 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Удаление вредоностного кода
МОЛОДЦА! Не прошло и 5 минут и уже все сделано! Спасибо, Дима!
Отличный заказчик, адекватный и оперативный. С удовольствием буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Исправить ошибку в движке
Огромное спасибо за оперативность и профессионализм !
Всё отлично! Заказчик - профессионал. Предоставил весь необходимый материал, оперативно оплатил работу. Буду рад сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга