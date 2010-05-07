PHP программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок313 просмотров
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Требуется программист, поддержка серверной части, создание парсеров, работа с базой данных.

PHP, Apache, MySQL.

Зп от 800 до 1200 за месяц, неделя - 40 часов.

PHP
14 лет назад
HereForJob
Александр 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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