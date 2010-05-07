PHP программист

Требуется програмист с опытом работы с xslt для выполнения различных задач в предложениях ожидаю увидеть стоимость за час работы, описание какой опыт предполагается занятость ориентировочно на 20-80 часов работы в месяц возможно будет выбрано 2-3 исполнителя и даны ...