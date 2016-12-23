Нужно внести правки в адаптив под мобильные сайта http://friendfunction.ru/ Иконки меню, корзины и поиска делаем белым цветом и переносим в закрепленную шапку, как в прикрепленном макете. Строка поиска должна открываться как на мобильной версии brandshop.ru. При ...
Вёрстка PSD макета
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
Требуется адаптивная и кроссбраузерная вёрстка PSD-макета с 6 страницами. Футер и хидер одинаков, изменения в зоне контента очень незначительны. Есть слайдер и таймер обратного отсчёта, скрипт у меня есть для таймера. В вёрстке присутствуют 5 всплывающих окон, причём 4 из них сильно не различаются и должны работать как вкладки друг с другом.
Интересным предложениям предоставлю превью.
От вас цена и сроки. Цену указывайте за весь проект.
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