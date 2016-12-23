Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Требуется адаптивная и кроссбраузерная вёрстка PSD-макета с 6 страницами. Футер и хидер одинаков, изменения в зоне контента очень незначительны. Есть слайдер и таймер обратного отсчёта, скрипт у меня есть для таймера. В вёрстке присутствуют 5 всплывающих окон, причём 4 из них сильно не различаются и должны работать как вкладки друг с другом.

Интересным предложениям предоставлю превью.

От вас цена и сроки. Цену указывайте за весь проект.