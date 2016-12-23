Вёрстка PSD макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок171 просмотр

Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Требуется адаптивная и кроссбраузерная вёрстка PSD-макета с 6 страницами. Футер и хидер одинаков, изменения в зоне контента очень незначительны. Есть слайдер и таймер обратного отсчёта, скрипт у меня есть для таймера. В вёрстке присутствуют 5 всплывающих окон, причём 4 из них сильно не различаются и должны работать как вкладки друг с другом.

Интересным предложениям предоставлю превью.

От вас цена и сроки. Цену указывайте за весь проект.

8 лет назад
YourGambling
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

maLikiz
Малых 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$49
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

maLikiz
Малых 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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